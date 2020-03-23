В РПЦ рекомендуют пожилым прихожанам посещать храм только на причастие

Пожилым прихожанам следует временно ограничить посещение церковных служб и приходить в храм только на причастие из-за риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Об этом митрополит сказал в проповеди после Божественной литургии в храме «Всех скорбящих Радость» в Москве.

«К нашим пожилым прихожанам хотел бы обратить особое слово: приходите в храм тогда, когда вы хотите причаститься Святых Христовых Тайн. А если вы просто хотите помолиться вместе с церковной общиной, то воспользуйтесь электронными средствами связи и смотрите трансляцию богослужения», — цитирует его РИА Новости.

Митрополит пояснил, что в настоящее время все богослужения доступны в прямом эфире.

«Вы можете вместе с нами молиться, не выходя из дома. Ещё раз повторяю: это временная мера», — подчеркнул он.

Митрополит Иларион также рекомендовал всем верующим максимально сократить свой круг общения до завершения Великого поста и окончания карантина.

Ранее в Московском патриархате напомнили, что верующие могут по благословению духовника причащаться без исповеди при условии отсутствия у них тяжких грехов.

Русская православная церковь (РПЦ) также опубликовала инструкцию настоятелям приходов и подворий, а также игуменам монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения коронавируса.

В частности, предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств, таких как крещение, причастие и соборование.