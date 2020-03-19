В Московском патриархате объяснили правила причащения при самоизоляции

Верующие могут по благословению духовника причащаться без исповеди при условии отсутствия у них тяжких грехов, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон.

В интервью православному порталу «Милосердие» епископ прокомментировал правила поведения верующих в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Если вы недавно исповедовались и жили благочестиво, можно попросить благословения у священника. Без благословения причащаться нельзя. Благословение можно взять и по телефону, и через интернет», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, недавно на архиерейском совещании был принят документ, который допускает возможность причащения без исповеди.

«Священник может благословить людей, которые к нему обращаются, на причастие без исповеди, если они причащались недавно и на совести у них нет тяжёлых грехов», — отметил епископ Пантелеимон.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) опубликовала инструкцию настоятелям приходов и подворий, а также игуменам монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения коронавируса.

В частности, предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств, таких как крещение, причастие и соборование.