В Московском патриархате объяснили правила причащения при самоизоляции
- РИА Новости
В интервью православному порталу «Милосердие» епископ прокомментировал правила поведения верующих в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Если вы недавно исповедовались и жили благочестиво, можно попросить благословения у священника. Без благословения причащаться нельзя. Благословение можно взять и по телефону, и через интернет», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, недавно на архиерейском совещании был принят документ, который допускает возможность причащения без исповеди.
«Священник может благословить людей, которые к нему обращаются, на причастие без исповеди, если они причащались недавно и на совести у них нет тяжёлых грехов», — отметил епископ Пантелеимон.
Ранее Русская православная церковь (РПЦ) опубликовала инструкцию настоятелям приходов и подворий, а также игуменам монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения коронавируса.
В частности, предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств, таких как крещение, причастие и соборование.