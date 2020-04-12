Храмы РПЦ в Москве и Подмосковье проведут богослужения без прихожан
Об этом сообщается в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
«Исполнить вышеуказанное предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве и в установленные им сроки совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтёров, присутствие которых необходимо», — говорится в письме.
Ранее в Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.