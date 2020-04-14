В Россию ввезли штамм коронавируса из США для создания вакцины

В Россию доставили штамм нового коронавируса из США для создания вакцины. Об этом сообщила пресс-служба Томской таможни, выпустившей декларацию.

«В рамках мер по нераспространению коронавируса 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», — говорится в сообщении.

Название предприятия не называется. Отмечается, что вирусные частицы перемещались во флаконе объёмом 23*0,6 мл и весили 88 г. В связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2—8 °С, продукция располагалась в термоконтейнере с хладоэлементами, вместе с контейнером груз весил 4,5 кг.

Ранее сообщалось, что российский государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.