В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

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Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
  • Reuters

«Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу», — говорится в сообщении.

Там отметили, что разработка прошла все необходимые технические и клинические испытания.

Как заявили в ведомстве, «новый диагностический инструмент» позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство проведёт исследование на число получивших иммунитет к коронавирусу россиян. 

6 апреля компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый российский экспресс-тест, который должен быстро выявлять COVID-19.

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