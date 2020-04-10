В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
- Reuters
«Вектор» Роспотребнадзора зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу», — говорится в сообщении.
Там отметили, что разработка прошла все необходимые технические и клинические испытания.
Как заявили в ведомстве, «новый диагностический инструмент» позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство проведёт исследование на число получивших иммунитет к коронавирусу россиян.
6 апреля компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый российский экспресс-тест, который должен быстро выявлять COVID-19.