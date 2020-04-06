Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на коронавирус
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Инновационный экспресс-анализ... получил регистрацию в Росздравнадзоре. Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку», — говорится в заявлении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян.