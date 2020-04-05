Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

«На следующей неделе регистрируем тест-систему, её сделал «Вектор», она определяет антитела», — цитирует Попову Интерфакс.

По её словам, популяционное исследование уже запланировано и разработано.

«Надо понимать, что делается в популяции там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где ещё не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», — добавила глава Роспотребнадзора.

Данные по иммунитету россиян возможно будет накопить и проанализировать примерно через десять дней после начала исследований, подчеркнула она.

Ранее Попова заявила, что принятые в России меры пока позволяют не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По последним данным, число заболевших в стране достигло 5389.