Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу
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- РИА Новости
«На следующей неделе регистрируем тест-систему, её сделал «Вектор», она определяет антитела», — цитирует Попову Интерфакс.
По её словам, популяционное исследование уже запланировано и разработано.
«Надо понимать, что делается в популяции там, где было очень широкое распространение, в Москве и Московской области, и где ещё не было совсем вируса, как защищена и как не защищена популяция», — добавила глава Роспотребнадзора.
Данные по иммунитету россиян возможно будет накопить и проанализировать примерно через десять дней после начала исследований, подчеркнула она.
Ранее Попова заявила, что принятые в России меры пока позволяют не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По последним данным, число заболевших в стране достигло 5389.