Попова: Россия пока не сорвалась во взрывной рост распространения коронавируса
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- РИА Новости
«Пока у нас это получается, нам удаётся не сорваться во взрывной рост, рост экспоненциальный», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что россиянам крайне важно соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.