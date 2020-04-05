Попова: Россия пока не сорвалась во взрывной рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что принятые в России меры пока позволяют не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Пока у нас это получается, нам удаётся не сорваться во взрывной рост, рост экспоненциальный», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что россиянам крайне важно соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.