Россия передала странам ЕАЭС более 70 тысяч тестов на коронавирус

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Россия передала странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в общей сложности более 70 тыс. тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Россия передала странам ЕАЭС более 70 тысяч тестов на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«На сегодняшний день Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 70 тыс. исследований на COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что страны ЕАЭС выразили России благодарность «за регулярно оказываемое содействие в получении средств лабораторной диагностики нового коронавируса».

Ранее стало известно об отправке российской стороной 10 тыс. тестов на коронавирус в Белоруссию.

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