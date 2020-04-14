Россия передала странам ЕАЭС более 70 тысяч тестов на коронавирус
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«На сегодняшний день Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 70 тыс. исследований на COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что страны ЕАЭС выразили России благодарность «за регулярно оказываемое содействие в получении средств лабораторной диагностики нового коронавируса».
Ранее стало известно об отправке российской стороной 10 тыс. тестов на коронавирус в Белоруссию.