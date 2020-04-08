Россия направила тесты на коронавирус более чем в 30 стран

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 более чем в 30 стран.

Мишустин отметил, что угроза распространения COVID-19 «действительно общая для всего мира, и в одиночку бороться с ней невозможно».

По его словам, Россия «уже направила свои тест-системы более чем в 30 стран мира».

Он пояснил, что эти меры «необходимы прежде всего для того, чтобы свести к минимуму угрозу проникновения инфекции» в Россию.

При этом он подчеркнул, что у России есть все возможности производить и обеспечивать потребности внутри страны.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва передала Минску 10 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.