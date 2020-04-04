Посол России сообщил об отправке тестов на коронавирус в Белоруссию

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Москва передала Минску 10 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

«Один из добрых примеров взаимодействия — это то, что сегодня по решению председателя правительства Михаила Мишустина принято решение о направлении 10 тыс. диагностических систем», — цитирует РИА Новости Мезенцева.

Он пояснил, что это «диагностический материал, который обеспечит проведение почти 10 тыс. исследований».

Он добавил, что рефрижераторы с этим грузом 3 апреля выехали из Москвы и должны прибыть в Минск 4 апреля после обеда.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 возросло до 254, четверо заболевших скончались.