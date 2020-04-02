В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом возросло до 254
- Reuters
«В настоящий момент 254 пациента находятся на стационарном лечении с подтверждённой коронавирусной инфекцией... Зарегистрировано четыре случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощённых коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении.
По данным Минздрава, у большинства пациентов заболевание проходит в лёгкой или средней форме, при этом 11 заболевших находятся на искусственной вентиляции лёгких.
Всего в Белоруссии под медицинским наблюдением находятся 9299 лиц, контактировавших с заболевшими, 1943 из них наблюдаются в стационарных условиях.
Ранее сообщалось о двух умерших от коронавируса в Белоруссии.