В Белоруссии умер второй пациент с коронавирусом

В Белоруссии умер второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве республики.

«Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощённых коронавирусной инфекцией», — сказано в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

На сегодняшний день проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

28 марта белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российские граждане продолжают ездить в Белоруссию по объездным дорогам, несмотря на закрытие границы между странами.