Лукашенко прокомментировал ситуацию после закрытия границы с Россией

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Российские граждане продолжают ездить в Белоруссию по объездным дорогам, несмотря на закрытие границы между странами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко прокомментировал ситуацию после закрытия границы с Россией
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«От России не закроешься, и мы не будем закрываться... Они попробовали закрыться... Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге — свернули, объехали. И людям ты не запретишь», — цитирует его Интерфакс.

Лукашенко отметил, что несанкционированное пересечение границы наблюдается и на белорусско-польском участке.

«На польской границе, мне доложили, где-то 136 человек туда-сюда ходили», — заявил лидер Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил о борьбе с коронавирусом в Белоруссии без шума и пыли.

Он также выразил опасение, что люди «заболеют психозом» из-за коронавируса.

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