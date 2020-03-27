Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом без шума и пыли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.

«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что каждая служба в стране — от медиков до правоохранительных органов — занимается своим делом. По его словам, выявляются контактные лица, ведётся работа по профилактике.

Ранее Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».

В республике зафиксировано 86 случаев заражения COVID-19.