Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом без шума и пыли

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом без шума и пыли
  • РИА Новости

«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что каждая служба в стране — от медиков до правоохранительных органов — занимается своим делом. По его словам, выявляются контактные лица, ведётся работа по профилактике. 

Ранее Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».

В республике зафиксировано 86 случаев заражения COVID-19.

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