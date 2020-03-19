Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом... Коронавирус — очередной психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», — приводит его слова БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, от паники могут пострадать больше людей, чем от коронавируса.

«Я абсолютно убеждён, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует», — отметил белорусский президент.

При этом он признал, что коронавирусная инфекция заставила «встряхнуть» систему здравоохранения страны.

Ранее Лукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой, а также чаще мыть руки и посещать сауну, чтобы избежать заражения.

Он также призвал врачей не вопить и не шуметь из-за коронавируса.