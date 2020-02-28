Лукашенко призвал врачей не вопить и не шуметь из-за коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить паники среди населения страны из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19.
Лукашенко призвал врачей не вопить и не шуметь из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Важно не допустить паники среди населения», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, белорусским врачам «надо спасибо сказать».

«Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем всё то, что делают даже в Китае», — отметил он.

Он отметил, что неверное поведение врачей может спровоцировать панику.

«Начнёте вопить, шуметь — как минимум маски в аптеках закончатся или подорожают в 100 раз», — сказал белорусский лидер.

При этом он добавил, что врачи должны вести себя так, чтобы свести риск заболевания к минимуму.

Также Лукашенко заявил, что не собирается закрывать границы страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее в республике был зафиксирован первый случай заражения, он был выявлен у студента из Ирана.

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