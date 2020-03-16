Лукашенко: мир сошёл с ума от коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал распространение в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко: мир сошёл с ума от коронавируса
  • РИА Новости

«Мир с ума сошёл от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживём и этот», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его мнению, «были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония».

«Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало», — сказал белорусский президент.

По его словам, в Белоруссии есть избыток производства медицинских масок и предложил продать их в Германию.

Также Лукашенко прокомментировал закрытие российскими властями границы с Белоруссией в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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