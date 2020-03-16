Лукашенко резко отреагировал на закрытие границы с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытие российскими властями границы с республикой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчёркиваю — закрыла границу с Беларусью», — сказал он.

По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса».

«Так кто от кого должен закрываться — вопрос риторический», — сказал Лукашенко.

По данным Минздрава Белоруссии, коронавирусная инфекция COVID-19 в стране выявлена у 27 граждан.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения COVID-19.

Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский прокомментировал решение российских властей закрыть границу с республикой.

Пресс-секретарь премьера Белоруссии Александра Исаева заявила, что Минск примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.

Ранее границы с Белоруссией закрыли другие соседние страны.