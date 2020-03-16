Лукашенко резко отреагировал на закрытие границы с Россией
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«Дошло до того, что наша родная Россия — подчёркиваю — закрыла границу с Беларусью», — сказал он.
По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса».
«Так кто от кого должен закрываться — вопрос риторический», — сказал Лукашенко.
По данным Минздрава Белоруссии, коронавирусная инфекция COVID-19 в стране выявлена у 27 граждан.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения COVID-19.
Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский прокомментировал решение российских властей закрыть границу с республикой.
Пресс-секретарь премьера Белоруссии Александра Исаева заявила, что Минск примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.
Ранее границы с Белоруссией закрыли другие соседние страны.