Лукашенко посоветовал «травить» коронавирус водкой

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Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал «травить» коронавирусную инфекцию водкой, а также чаще мыть руки и посещать сауну, чтобы избежать заражения COVID-19.

В ходе встречи в Минске с чиновниками Лукашенко дал советы по защите от коронавируса.

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт — «травить» этот вирус. Но не на работе», — цитирует его РИА Новости.

Белорусский лидер также рекомендовал чиновникам «два—три раза в неделю» посещать сауну для профилактики коронавируса.

«Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает», — добавил он.

Ранее Лукашенко отметил, что мир сошёл с ума из-за COVID-19. Он также призвал врачей не вопить и не шуметь из-за коронавируса

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