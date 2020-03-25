Лукашенко боится, что люди «заболеют психозом» из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасение за психическое здоровье граждан в связи с распространением информации о коронавирусе COVID-19 в СМИ.

«Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты... Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что рассчитывает на наращивание Минском экономического сотрудничества с Пекином, несмотря на отставание, возникшее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019.

Также Лукашенко заявлял, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как «очередной психоз».