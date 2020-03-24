Лукашенко рассчитывает на наращивание сотрудничества с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на наращение Минском экономического сотрудничества с Пекином, несмотря на отставание, возникшее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019.

«Надо не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое», — цитирует агентство БЕЛТА Лукашенко.

Он уточнил, что и Белоруссии, и Китаю по силам данная задача.

Президент также добавил, что подобные пандемии не помешают развитию двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко раскритиковал решение многих стран, включая Россию, о закрытии границ из-за распространения нового коронавируса.