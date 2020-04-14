В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм

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В Москве за последние три дня оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Москве оштрафовали 92 торговые точки за нарушение санитарных норм
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы.

«За последние три дня в Москве за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности были оштрафованы 92 предприятия», — цитирует ведомство ТАСС.

В зависимости от решений суда размер штрафов может составить более 12,5 млн рублей.

Ранее 18 магазинов в Москве оштрафовали за нарушение требований об обеспечении социальной дистанции.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал магазины сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать дистанцию в 1,5—2 метра.

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