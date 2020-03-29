Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.
Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Соответствующее обращение опубликовано на личном сайте Собянина.

Он считает, что в любом общественном месте москвичам нужно вести себя, «как в очереди у банкомата», то есть не подходить слишком близко друг к другу. 

По его словам, безопасной дистанцией на фоне коронавируса считается полтора-два метра друг от друга.

Также мэр призвал работающие магазины и аптеки по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы было проще соблюдать эту дистанцию.

По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

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