Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.

Соответствующее обращение опубликовано на личном сайте Собянина.

Он считает, что в любом общественном месте москвичам нужно вести себя, «как в очереди у банкомата», то есть не подходить слишком близко друг к другу.

По его словам, безопасной дистанцией на фоне коронавируса считается полтора-два метра друг от друга.

Также мэр призвал работающие магазины и аптеки по возможности сделать специальную разметку для посетителей, чтобы было проще соблюдать эту дистанцию.

По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.