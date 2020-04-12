В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции. Об этом рассказал глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«По результатам прошедших оперативно-профилактических мероприятий в отношении 18 объектов розничной торговли составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — цитирует его ТАСС.

По его словам, объекты не соблюдали правила социального дистанцирования, которые введены для обеспечения безопасности покупателей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал магазины сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им было проще соблюдать дистанцию в 1,5—2 метра.