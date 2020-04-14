СК возбудил уголовное дело из-за фейка о коронавирусе во «ВКонтакте»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в сообществе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в главке СК по Санкт-Петербургу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, 2 апреля 2020 года «на стене одного из сообществ» во «ВКонтакте» «неустановленным лицом от имени пользователя Владимир Воронцов» была размещена информация о том, что в одном из военных учебных заведений якобы 70% заболевших коронавирусом.

«В указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало», — подчеркнули в СК.

В настоящее время следователи проводят оперативно-разыскные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее RT сообщал, что в Санкт-Петербурге возбудили дело об административном правонарушении из-за публикации в сообществе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» о якобы заболевших короновирусной инфекцией в институте ФСБ.