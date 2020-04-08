В Петербурге возбудили дело за фейковую публикацию про коронавирус в паблике во «ВКонтакте»
- РИА Новости
Согласно данным документов, которые имеются в распоряжении RT, 2 апреля в сообществе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» появилась статья «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ».
Из материалов публикации, по данным прокуратуры, следует, что «в институте ФСБ России г. Санкт-Петербург 70% заболевших коронавирусной инфекцией». В связи с этим в институт был направлен прокуратурой запрос о том, соответствует ли эта информация действительности.
По факту публикации недостоверной информации было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Владимира Воронцова, который значится администратором паблика в сети «Вконтакте».
Материалы прокурорской проверки поступили в полицию. Воронцов «опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», говорится в постановлении УМВД по Центральному району Петербурга о привлечении к административной ответственности администратора паблика «Омбудсмен полиции».
Согласно статье КоАП, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей.