В Петербурге возбудили дело за фейковую публикацию про коронавирус в паблике во «ВКонтакте»

Полиция Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации из-за публикации о якобы заболевших короновирусной инфекцией в институте ФСБ.

Согласно данным документов, которые имеются в распоряжении RT, 2 апреля в сообществе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» появилась статья «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ».

Из материалов публикации, по данным прокуратуры, следует, что «в институте ФСБ России г. Санкт-Петербург 70% заболевших коронавирусной инфекцией». В связи с этим в институт был направлен прокуратурой запрос о том, соответствует ли эта информация действительности.

По факту публикации недостоверной информации было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Владимира Воронцова, который значится администратором паблика в сети «Вконтакте».

Материалы прокурорской проверки поступили в полицию. Воронцов «опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», говорится в постановлении УМВД по Центральному району Петербурга о привлечении к административной ответственности администратора паблика «Омбудсмен полиции».

Согласно статье КоАП, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей.