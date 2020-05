«Подготовлены письма в редакции»: в МИД призвали NYT и FT опубликовать опровержения фейков о коронавирусе в России

В МИД России потребовали от The New York Times и Financial Times опубликовать опровержение материалов, в которых говорилось о якобы занижении числа смертей от последствий коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив, что соответствующие письма передадут главредам изданий через посольства в США и Великобритании. В то же время Захарова отметила, что дальнейшие шаги в отношении NYT и FT будут зависеть от того, выполнят ли они требования МИД РФ.

© Alastair Pike/AFP / Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции газет Financial Times и The New York Times с требованием опубликовать опровержения опубликованной ими дезинформации. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пояснив, что речь идёт о материалах, в которых говорилось о якобы занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России. «Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации. Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», — приводит слова Захаровой РИА Новости. Кроме того, МИД адресовал соответствующее обращение представителю ОБСЕ по свободе СМИ (Арлему. — RT) Дезиру и генсеку ЮНЕСКО (Одре. — RT) Азуле. «Аналогичные материалы направим в секретариат ООН в качестве примера той самой «инфодемии», к борьбе с которой призвал мир генсек (Антониу. — RT) Гутерреш», — цитирует Захарову РИА Новости. Как отметила официальный представитель российского МИД, дальнейшие меры относительно FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли издания опровержение. Вместе с тем пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не имеет возможности оценить достоверность публикаций западных СМИ о ситуации с коронавирусом в России. Также по теме «Имеем огромный резерв врачей»: Скворцова рассказала о подготовке медиков к лечению пациентов с COVID-19 В России врачи разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава ФМБА... «У нас как у секретариата нет статистики, независимой от данных правительств. Единственная статистика, которая есть у нас, насколько я знаю, — это статистика от правительства», — пояснил он. Ранее Financial Times и The New York Times опубликовали схожие материалы, из которых следует, что число погибших от коронавируса в России якобы может быть выше официальной статистики на 70%. В ответ на это вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой. После публикаций комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ попросила МИД принять меры в отношении этих изданий. «У нас возникло немало вопросов к авторам этих публикаций, допускающим ложные измышления в адрес нашей страны. Все собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики», — пояснял глава комиссии Василий Пискарёв. Несмотря на это, в The New York Times давать опровержение отказались. «Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведённые в нашей статье, не оспариваются», — сообщила вице-президент компании по коммуникациям Даниэль Роудс Хэ в электроном письме ТАСС. Тем не менее о том, что факты сознательного занижения смертности из-за коронавируса в России отсутствуют, заявила и спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. «В этой болезни главное — не пропустить» 12 мая стало известно, что у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Он рассказал изданию «Коммерсантъ», что перешёл на режим самоизоляции после 1 мая, когда выяснилось, что заболел «коллега, с которым он лично общался». По словам Пескова, у него были планы работать удалённо, но вскоре он сдал положительный тест на коронавирус. Затем появились первые симптомы заболевания как у него самого, так и у супруги — олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. После этого они приняли решение поехать в больницу. «В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но всё равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», — сказал Песков. Он подчеркнул, что у него двусторонняя пневмония, поэтому ему приходится оставаться в больнице. «И тут ещё особенность в том, что твои лёгкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать лёгкие. И отсюда эффект этого «матового стекла». Это может привести к тромбозу лёгких. Ну, тут у кого как», — заметил официальный представитель Кремля. Кроме того, Песков рассказал, что общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, у которого также была выявлена коронавирусная инфекция. По его словам, глава кабмина идёт на поправку и уже находится в рабочем состоянии. Добавим, что диагноз COVID-19 также был подтверждён у главы Минстроя России Владимира Якушева и у министра культуры Ольги Любимовой. Согласно последним данным, в России выявлен 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. При этом выписаны по выздоровлении 48 003 человека. Вместе с тем в ночь на 14 мая в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что скончались ещё 58 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19. Таким образом в России от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями, умерли уже 2270 человек, из них 1290 в Москве.