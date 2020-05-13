«Не справился с этим объёмом обращений»: Путин раскритиковал работу портала госуслуг после введения выплат на детей

Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с объёмом обращений после того, как стартовала работа сервиса, с помощью которого можно подать заявку на оформление единоразовой выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет. Услуга была запущена 12 мая после подписания соответствующего указа президентом.

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу сайта госуслуг.

«Свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений», — заявил Путин на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

Президент отметил, что Минкомсвязи наладило работу сайта, однако призвал «обратить на это внимание, так же как и на другие вопросы подобного рода».

Ранее на портале госуслуг начал работать специальный сервис, с помощью которого можно подать заявку на оформление единоразовой выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет.

В Минкомсвязи отметили, что услуга была запущена в кратчайшие сроки после подписания Владимиром Путиным указа о дополнительных выплатах семьям с детьми.

Подать заявку на получение средств можно на сайте posobie16.gosuslugi.ru. Обратиться за единовременной выплатой можно до 1 октября 2020-го.

Денежные средства могут быть получены на каждого ребёнка подходящего возраста, имеющего российское гражданство. При этом ему не должно исполниться 16 лет до 1 июля текущего года.

Путин рассказал, что портал госуслуг не справился с объёмом заявок на выплаты на детей

Как отмечал президент, в общей сложности такая поддержка охватит 22 млн российских детей. Путин уточнил, что эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки для семей с детьми.

Кроме того, с недавнего времени на портале госуслуг можно подать заявление на получение ежемесячной дополнительной выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до трёх лет. Эта мера поддержки действует с апреля по июнь, заявку также можно подать до 1 октября.

Важно отметить, что если ранее президент поручал правительству осуществить выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, то в своём выступлении в минувший понедельник Владимир Путин отметил, что в стране много семей, у которых такого права нет. Есть семьи, где ребёнок родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка, пояснил глава государства.

«В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5 тыс. рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет», — подчеркнул Путин.

Напомним, 11 мая президент в ходе обращения к населению объявил о мерах поддержки граждан и экономики. Объявленный главой государства антикризисный пакет стал третьим по счету за время пандемии.

Ранее Владимир Путин поручил правительству также осуществить выплаты семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Так, на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет они вправе получить половину регионального прожиточного минимума на детей.

Пособия можно будет получить не в июле, как планировалось ранее, а в июне 2020 года. К этому времени появится соответствующий сервис на портале госуслуг.

Ранее, 8 апреля, президент выступил с предложением не учитывать при расчёте среднедушевого дохода выплаты по прошлому месту работы, если родители её потеряли. Это позволило увеличить количество семей, которые смогут получить данное пособие.

Президент также сообщил, что будет вдвое увеличено пособие по уходу за детьми для неработающих родителей — минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей будет повышен до 6751 рубля.

Родители, которые оказались без работы, смогут дополнительно к другим выплатам получить по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Для этого необходимо зарегистрироваться в центре занятости в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года и подать соответствующую заявку на государственном портале.

До конца 2020 года максимальная сумма выплат для безработных граждан увеличена с 8000 до 12 130 рублей в месяц. Размер пособия в каждом конкретном случае будет рассчитан в зависимости от причины увольнения, стажа, среднего заработка на прежнем месте работы. Однако, если безработному положена максимальная сумма выплаты, теперь она станет больше.

Тем, кто уволился и официально признан безработным с 1 марта 2020 года, пособие будет выплачиваться в максимальном размере независимо от дохода на последнем месте работы.

Также в рамках антикризисного пакета был внесён мораторий на начисление неустойки за коммунальные долги. С 1 апреля до 31 декабря 2020 года запрещено начислять неустойку на сумму задолженности по оплате ЖКУ, взносов на капитальный ремонт, платы за вывоз мусора.

Кроме того, было объявлено, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%.

Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру, по словам президента, смогут 1,5 млн организаций, а самозанятым вернут налог за 2019 год.