Более 221 тыс. за всё время: в России выявили 11 656 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, общее число пациентов с COVID-19 в РФ составляет 221 344. Таким образом, Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев, при этом по числу смертей от СOVID-19 страна находится на 18 месте. По данным Роспотребнадзора, в России сделали более 5,6 млн тестов на коронавирус.

Согласно информации оперштаба Москвы, за сутки в России за сутки было выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. 46% выявленных не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. Выздоровели 5495 человек.

Общее число пациентов с выявленным коронавирусом составляет 221 344 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

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Таким образом, Россия поднялась на третье место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба. Первое место в мире по количеству инфицированных занимают США, где выявлено где почти 1,4 млн случаев заражения. Второе место у Испании — 224 390 случаев.

При этом, по данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на 18 месте по количеству летальных исходов.

На сегодняшний день в России проведено более 5,6 млн тестов на коронавирус. Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что высокий показатель выявленных случаев это «огромный плюс», так как увеличение числа выявленных случаев даёт возможность купировать болезнь на ранней стадии.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 4032 новых пациентов, вылечившихся от коронавируса. Об этом в понедельник, 11 мая, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, общее число выздоровевших в городе достигло 17 822.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека», — цитирует Ракову Telegram-канал столичного оперштаба.

Это число выздоровевших стало рекордным для Москвы.

За минувшие сутки в Республике Крым зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции сообщил глава региона Сергей Аксенов. Все новые случаи — бессимптомные и выявлены в терапевтическом отделении Сакской районной больницы, которое находится в режиме обсервации. Заразились 5 врачей и 4 пациента.

В Кузбассе за прошедшие сутки скончался один пациент с подтвержденным диагнозом, у него была тяжёлая форма пневмонии, восемь человек были выписаны, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. «Таким образом, от коронавируса вылечились уже семьдесят человек», — сказано в сообщении.

В Новосибирской области зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом. Об этом докладывает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число заразившихся коронавирусом в Омской области достигло 302 человека, за сутки выявлено 23 инфицированных, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава, где также отметили, что количество умерших также увеличилось на одного человека.

Роспотребнадзор провел проверку из-за коронавируса в пансионате для престарелых «Доверие» в городе Якутске, в результате выявлены еще восемь случаев инфицирования. Проверка установила, что мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции в заведении не проводились, требования не выполнялись. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия).

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Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна тем временем сообщили, что их прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19 в разных странах теперь недействительны. Об этом говорится на сайте университета, откуда были удалены все графики. Отмечается, что прогнозы были аннулированы из-за быстро меняющейся обстановки.

В тоже время в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции заявили, что намерены сохранить жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы не допустить повторной эпидемии.

«На текущий момент в городе продолжают предприниматься жёсткие меры для борьбы с вирусом, мы решительно не допустим повторной волны эпидемии», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

За сутки в Ухане зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в городе на текущий момент шесть заболевших.

Поручения Путина

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и рабочей группе Госсовета до 12 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене введённых из-за эпидемии ограничений в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, к 1 июня правительству поручено представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. До 20 мая правительству и МЧС надлежит представить предложения о развертывании быстровозводимых полевых госпиталей, один из них возведут к этой дате в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области

Также российский лидер поручил разработать меры поддержки социально ориентированных НКО по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса.