В Петербурге ограничительные меры продлены до 31 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился продлить режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавирусной инфекции до 31 мая.

«Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». В соответствии с документом все ранее введённые запреты и ограничения сохраняются по 31 мая», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

Ранее глава Межведомственной комиссии по противодействию коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге академик Евгений Шляхто рассказал, когда в Северной столице могут быть ослаблены ограничительные меры в связи с COVID-19.