В Петербурге дали прогноз по ослаблению ограничительных мер

Глава Межведомственной комиссии по противодействию коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге академик Евгений Шляхто рассказал, когда в Северной столице могут быть ослаблены ограничительные меры в связи с COVID-19.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в городе остаётся весьма непростой и определённости по срокам отмены ограничительных мер нет.

«Пока медицинская составляющая сложная. Появится подушка безопасности, будут официальные постановления, тогда Александр Дмитриевич (Белов. — RT) примет какие-то решения. Пока трудно сказать, но, думаю, в мае какие-то послабления могут быть», — отметил Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником».

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что деятельность некоторых предприятий в республике будет возобновлена с 18 мая.