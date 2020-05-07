В Петербурге дали прогноз по ослаблению ограничительных мер
- РИА Новости
По его словам, на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в городе остаётся весьма непростой и определённости по срокам отмены ограничительных мер нет.
«Пока медицинская составляющая сложная. Появится подушка безопасности, будут официальные постановления, тогда Александр Дмитриевич (Белов. — RT) примет какие-то решения. Пока трудно сказать, но, думаю, в мае какие-то послабления могут быть», — отметил Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником».
Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что деятельность некоторых предприятий в республике будет возобновлена с 18 мая.