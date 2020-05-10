Проведено свыше 5,4 млн тестов: в России выявлено 11 012 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 11 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В предшествующие этому 24 часа в стране зафиксировали 10 817 новых случая COVID-19, за день до этого — 10 699. С начала эпидемии в России подтверждено 209 688 случаев. 34 306 пациентов выздоровели, 1915 — скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний (за последние сутки умерли 88 человек). По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 5,4 миллиона тестов на коронавирус нового типа, в том числе 226,4 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются почти 243,5 тыс. человек. Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали подробности поэтапного снятия ограничений, а в Москве сообщили о новой методике тестирования на инфекцию, которая позволяет выявить как тех, кто находится в острой стадии заболевания, так и уже переболевших COVID-19.

За минувшие сутки в России зафиксировано 11 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. По данным оперативного штаба, у 42,4% новых пациентов с COVID-19 отсутствовали клинические проявления болезни.

В предшествующие этому сутки в России было выявлено 10 817 новых подтверждённых случаев COVID-19, за день до этого — 10 699. Согласно последним данным оперштаба, всего в стране подтверждено 209 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

С начала эпидемии в России зафиксировано 1915 (0,9%) летальных исходов от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. 88 человек скончались за минувшие сутки.

Вместе с тем от коронавирусной инфекции в стране в общей сложности выздоровели 34 306 человек (16,4%), в том числе 2390 — за последние 24 часа.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 226,4 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются почти 243,5 тыс. человек.

Лидером по количеству подтверждённых случаев COVID-19 в РФ остаётся Москва (109 740). В столице за сутки выявили 5551 человека с коронавирусом. Днём ранее этот показатель составил 5667, в предшествующие этому 24 часа — 5846.

В мэрии Москвы рассказали о планах применять новый метод тестирования на коронавирус на основании венозной крови. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такой тест позволяет выявить не только тех, кто находится в острой стадии заболевания, но и тех, кто уже переболел.

«Тем самым он может не знать, что у него есть иммунитет, но это очень важно для самого человека, для работодателя и для всего города понимать реестр таких людей, которые уже обладают таким иммунитетом», — сказала Ракова в эфире канала «Россия-1».

«Организация забора крови будет осуществляться за счёт средств работодателя, а последующие тестирования — за счёт средств города», — добавила она.

«Ситуация в стране очень разная»



По мнению бывшего главного санитарного врача России и первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, снижение коэффициента заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России — хороший признак.

«Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идём к началу работы по санации очагов и их закрытию», — сказал он в эфире НСН.

Однако Онищенко предостерёг от избыточного оптимизма относительно ситуации с распространением COVID-19 в России.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва — самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулёзную, выверенную и осторожную работу», — отметил он, призвав россиян соблюдать дисциплину.

Онищенко также стал героем нового выпуска шоу «Противоположности» Оксаны Бойко, в рамках которого поделился мнением о принимаемых мерах и рассказал о том, как вынужденная самоизоляция может повлиять на здоровье россиян.

Поэтапное снятие ограничений



В свою очередь, в Роспотребнадзоре дали пояснения о пошаговых действиях по снятию карантинных мер в различных регионах России. Как рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, на первом этапе российским гражданам разрешат занятия спортом на свежем воздухе и прогулки, в том числе с детьми.

«Да, можно выходить на прогулку с ребёнком. Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых», — рассказала она в беседе с порталом стопкоронавирус.рф.

Комментируя пункт рекомендаций Роспотребнадзора, согласно которому на первом этапе снятия ограничительных мер предполагается возобновить работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, Руженцова пояснила, что речь идёт о «небольших магазинах одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию». По её словам, на первом этапе площадь таких торговых залов не должна превышать 400 кв. метров.

Также на первом этапе заработают предприятия, «деятельность которых непосредственно связана с потребителями». К их числу Руженцова отнесла объекты торговли и предоставления услуг, работа которых «необходима для обеспечения процесса жизнедеятельности, но не является первоочередной». В качестве примера она привела салоны красоты, ателье, услуги быта, торговлю непродовольственными товарами.

«Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число людей при этом сохранится», — добавила специалист.

Представитель ведомства также рассказала, что на втором этапе можно ожидать ослабления режима для детских садов, а возобновление работы школ и вузов относится к третьему этапу снятия ограничений. Руженцова добавила, что тогда же может произойти открытие культурных учреждений и объектов спорта, таких как спортзалы и бассейны.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на всех трёх этапах остается обязательным требование носить защитные маски при выходе из дома и на рабочих местах, а также регулярно проводить дезинфекцию и соблюдать социальную дистанцию не меньше 1,5 метров.

В свою очередь, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов отметил, что нарушение масочного режима приведёт к ускорению распространения коронавируса.

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъёму новой волны эпидемии», — заявил Чуланов.

По его словам, опасность распространения инфекции сохраняется, пока регистрируются новые случаи коронавируса: «При несоблюдении ограничительных мер эпидемия коронавирусной инфекции может разгореться с новой силой. А это повлечёт за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивание карантина».