В Якутии число случаев коронавируса превысило 500
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- РИА Новости
В том числе 32 случая коронавируса подтверждено в Якутске, ещё один заболевший — вахтовый рабочий Чаяндинского месторождения.
За сутки в республике 12 человек выздоровели после коронавируса. Общее число вылеченных пациентов составило 81.
«За весь период в Якутии официально зарегистрировано 510 случаев коронавируса», — отметили в оперштабе.
Ранее в офтальмологической больнице Якутска выявили 56 случаев заболевания COVID-19.