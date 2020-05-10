В Якутии число случаев коронавируса превысило 500

В Якутии за последние сутки выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 510. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19.

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РИА Новости

В том числе 32 случая коронавируса подтверждено в Якутске, ещё один заболевший — вахтовый рабочий Чаяндинского месторождения. За сутки в республике 12 человек выздоровели после коронавируса. Общее число вылеченных пациентов составило 81. «За весь период в Якутии официально зарегистрировано 510 случаев коронавируса», — отметили в оперштабе. Ранее в офтальмологической больнице Якутска выявили 56 случаев заболевания COVID-19.