Число случаев заболевания коронавирусом в больнице Якутска достигло 56

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Число выявленных случаев в офтальмологической больнице Якутска выросло до 56, за сутки в республике 29 новых случаев заболевания, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Число случаев заболевания коронавирусом в больнице Якутска достигло 56
  • РИА Новости

По его словам, за сутки в регионе прибавилось 29 случаев заражения, из них 16 — в Якутске. Общее количество заболевших в Якутии достигло 311 человек, передаёт РИА Новости.

«По Якутску хочу сказать, что из выявленных 16 случаев семь — это случаи, связанные с нашей республиканской офтальмологической больницей… Мы будем принимать все меры… Чтобы мы этот очаг в ближайшие дни погасили», — сказал он.

В конце апреля стало известно, что в Якутске у четырёх врачей офтальмологической больницы выявили COVID-19.

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