Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В субботу, 9 мая, в указ главы Республики Бурятия от 13.03.2020 №37... внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Ограничения действуют для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, за исключением случая следования на легковом автомобиле на дачу.

Кроме того, жители региона не должны покидать места проживания без крайней необходимости.

Ранее стало известно о продлении до 31 мая режима самоизоляции в Курской области.