Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая

Короткая ссылка
Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В субботу, 9 мая, в указ главы Республики Бурятия от 13.03.2020 №37... внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Ограничения действуют для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, за исключением случая следования на легковом автомобиле на дачу.

Кроме того, жители региона не должны покидать места проживания без крайней необходимости.

Ранее стало известно о продлении до 31 мая режима самоизоляции в Курской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить