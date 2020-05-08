В Курской области продлён режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Курской области продлён до 31 мая. Соответствующее распоряжение появилось на сайте региональной администрации.

Об этом сообщает ОТР.

Допускаются занятия спортом на улице с 05:00 до 09:00, а также с 19:00 до 21:00 при условии соблюдения санитарных норм.

Сохраняется запрет на ведение деятельности отдельных предприятий.

«Во время нахождения в местах приобретения товаров, услуг, реализация и предоставление которых не ограничены, и при совершении поездок в общественном транспорте, на такси куряне обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, повязки, респираторы), рекомендовано также использование перчаток», — отметили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая.