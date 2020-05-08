В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
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Об этом сообщает URA.RU.
Также продлён запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 20:00 до 11:00.
Парикмахерским, салонам красоты, автосалонам, ателье и обувным мастерским разрешили возобновить работу с 11 мая при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности.
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
С 12 мая начнут возвращаться к работе предприятия. Сотрудники должны строго следить за соблюдением масочного режима, носить перчатки в общественных местах.
Ограничительные меры станут снимать поэтапно, в соответствии с обстановкой.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлён.