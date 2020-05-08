В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции

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В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая. Соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штаба.
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

Также продлён запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 20:00 до 11:00.

Парикмахерским, салонам красоты, автосалонам, ателье и обувным мастерским разрешили возобновить работу с 11 мая при условии соблюдения мер противоэпидемической безопасности.

В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».

С 12 мая начнут возвращаться к работе предприятия. Сотрудники должны строго следить за соблюдением масочного режима, носить перчатки в общественных местах.

Ограничительные меры станут снимать поэтапно, в соответствии с обстановкой.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлён.

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