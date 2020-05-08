В Сибири продлят режим самоизоляции из-за коронавируса

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлён, заявил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

«Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят», — сказал он.

По его словам, также будет введён масочный режим, а в некоторых регионах жителей обяжут носить ещё и перчатки.

Меняйло отметил, что послабления пока невозможны для сферы туризма, поскольку въезд в туристические регионы, в частности в Республику Алтай, Туву и Хакасию, ограничен, а снимать ограничения в настоящее время не планируется.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал действие ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Он отметил, что где-то жёсткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнить, а где-то, возможно, планировать их определённое обоснованное смягчение.