Путин предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с действием ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса.
Путин предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер
  • РИА Новости

«Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определённое обоснованное смягчение», — сказал Путин на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы.

При этом он подчеркнул, что делать это необходимо с опорой на мнение учёных и специалистов, а также с учётом всех факторов и рисков.

«Нельзя забегать вперёд, любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизни, здоровье наших людей, потому ответственность за каждое принятое решение и членов правительства, и коллег из регионов крайне высока», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности председателя правительства России Андрей Белоусов провёл координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, на котором обсуждались меры по поэтапному выходу из режима ограничений.

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