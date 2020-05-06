Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений

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Исполняющий обязанности председателя правительства России Андрей Белоусов провёл координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, на котором обсуждались меры по поэтапному выходу из режима ограничений.
Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений
  • РИА Новости

«На заседании президиума Координационного совета обсуждались предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, введённых в России из-за коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

30 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что заболел COVID-19. По словам его пресс-секретаря, премьер чувствует себя в целом нормально

Исполняющим обязанности председателя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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