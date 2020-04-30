Мишустин заразился коронавирусом
- РИА Новости
«Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал председатель правительства.
Он отметил, что должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей.
«Правительство продолжит работу в штатном режиме. И я планирую находится в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи… В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова», — добавил он.
Путин пожелал Мишустину выздоровления, как можно быстрее.
В конце марта стало известно, что в аппарате правительства проверяли сотрудника, который, возможно, заразился коронавирусом.