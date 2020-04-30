Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с российским лидером Владимиром Путиным в формате видеоконференции заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Он предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности.

«Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал председатель правительства.

Он отметил, что должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме. И я планирую находится в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи… В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова», — добавил он.

Путин пожелал Мишустину выздоровления, как можно быстрее.

В конце марта стало известно, что в аппарате правительства проверяли сотрудника, который, возможно, заразился коронавирусом.