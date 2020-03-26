Сотрудника аппарата правительства России проверяют на коронавирус

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В аппарате правительства проверяют сотрудника, который, возможно, заразился коронавирусной инфекцией. Он находится на карантине.
Сотрудника аппарата правительства России проверяют на коронавирус
  • РИА Новости

«В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно, заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку», — заявили в пресс-службе правительства Интерфаксу.

Все сотрудники, контактировавшие с ним, взяты под наблюдение.

«Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена дезинфекция», — уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 38 человек, двое скончались.

Правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти с 27 марта перевести максимальное число сотрудников на удалённую работу.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все российские чиновники перешли на дистанционный режим работы.

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