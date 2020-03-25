В Кремле оценили эффективность работы в удалённом режиме
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- РИА Новости
По его словам, не все чиновники перешли и не все могут перейти на дистанционный режим работы.
Песков отметил, что многие чиновники продолжат работать в любых условиях. При этом многие из них работают практически в круглосуточном режиме и будут продолжать это делать, подчеркнул Песков.
«Категорически не соглашусь с тем, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работа на рабочем месте. Зачастую эта эффективность может быть и выше. Всё зависит от человека», — заявил он.
Ранее в Кремле сообщили, что не планируют переходить на удалённый режим работы.