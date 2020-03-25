В Кремле оценили эффективность работы в удалённом режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все российские чиновники перешли на дистанционный режим работы. Также он не согласился с утверждением журналистов, что эффективность работы снижается в случае перехода на удалённый режим.

По его словам, не все чиновники перешли и не все могут перейти на дистанционный режим работы.

Песков отметил, что многие чиновники продолжат работать в любых условиях. При этом многие из них работают практически в круглосуточном режиме и будут продолжать это делать, подчеркнул Песков.

«Категорически не соглашусь с тем, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работа на рабочем месте. Зачастую эта эффективность может быть и выше. Всё зависит от человека», — заявил он.

Ранее в Кремле сообщили, что не планируют переходить на удалённый режим работы.