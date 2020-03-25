В Кремле оценили эффективность работы в удалённом режиме

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все российские чиновники перешли на дистанционный режим работы. Также он не согласился с утверждением журналистов, что эффективность работы снижается в случае перехода на удалённый режим.
В Кремле оценили эффективность работы в удалённом режиме
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

По его словам, не все чиновники перешли и не все могут перейти на дистанционный режим работы.

Песков отметил, что многие чиновники продолжат работать в любых условиях. При этом многие из них работают практически в круглосуточном режиме и будут продолжать это делать, подчеркнул Песков.

«Категорически не соглашусь с тем, что эффективность работы дистанционно ниже, чем работа на рабочем месте. Зачастую эта эффективность может быть и выше. Всё зависит от человека», — заявил он. 

Ранее в Кремле сообщили, что не планируют переходить на удалённый режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить