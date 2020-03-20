В Кремле не планируют переходить на удалённый режим работы

В администрации президента России в настоящее время не планируют переводить сотрудников на удалённый режим работы на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Пока таких планов нет», — заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённый режим работы из-за коронавируса.

По данным исследования сервиса «Работа.ру», результаты которого есть в распоряжении RT, 85% работников продолжают ходить на работу в обычном режиме.

При этом полностью на удалёнку перешли только 3% работников в России.