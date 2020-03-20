Опрос: только 3% работников в России перешли на удалёнку

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, сколько российских работников перевели на удалённую работу в связи с распространением коронавируса. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Большинство участников опроса (85%) рассказали, что они по-прежнему продолжают ходить на работу в обычном режиме.

5% опрошенных отметили, что в их компаниях переход на удалённую работу носит рекомендательный характер. Ещё 7% сообщили, что на дистанционную работу перевели только некоторые отделы и департаменты.

О полном переводе штата компании на удалённую работу сообщили 3% респондентов.

В опросе приняли участие 4 тыс. россиян из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что в России могут ввести новую форму неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.