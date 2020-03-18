Эксперты заявили о росте спроса на ноутбуки и софт для удалённой работы в России

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В России вырос спрос на ноутбуки и софт для удалённой работы, заявили в компании Softline.
Эксперты заявили о росте спроса на ноутбуки и софт для удалённой работы в России
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил руководитель направления корпоративной мобильности Softline Дмитрий Шалеев, на этой неделе компания получила десятки запросов на поставку портативных компьютеров. Объёмы поставок выросли в сотни раз.

По словам Шалеева, на фоне ситуации с коронавирусом решение о переводе части сотрудников на home office приняли даже те, кто раньше об этом не задумывался.

«Инфраструктура организаций при этом оказалась не подготовлена к такому формату работы: большинство организаций до сих пор использовали преимущественно стационарные ПК», — сказал он.

Как отметил Шалеев, бизнес столкнулся с необходимостью оперативно обеспечить персонал необходимым оборудованием.

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