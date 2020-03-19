В России может появиться новая форма занятости на фоне коронавируса

В России могут ввести новую форму неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пишет газета «Известия».

Соответствующие поправки к Трудовому кодексу, которые планируется обсудить в марте, позволят россиянам работать как удалённо, так и в офисе.

Согласно законопроекту, который направил в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений Общероссийский народный фронт, совмещение удалённой и офисной работы позволит установить оформление дополнительного соглашения к трудовому договору, в том числе в электронном виде.

В таком случае сотрудник сможет самостоятельно выбрать место для удалённой работы, при этом его зарплата останется на прежнем уровне при условии выполнения установленных работодателем норм труда.

Ранее власти Москвы и Московской области призвали работодателей перевести своих сотрудников на удалённую работу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с коронавирусом.