В России может появиться новая форма занятости на фоне коронавируса

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В России могут ввести новую форму неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пишет газета «Известия».
В России может появиться новая форма занятости на фоне коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Соответствующие поправки к Трудовому кодексу, которые планируется обсудить в марте, позволят россиянам работать как удалённо, так и в офисе.

Согласно законопроекту, который направил в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений Общероссийский народный фронт, совмещение удалённой и офисной работы позволит установить оформление дополнительного соглашения к трудовому договору, в том числе в электронном виде.

В таком случае сотрудник сможет самостоятельно выбрать место для удалённой работы, при этом его зарплата останется на прежнем уровне при условии выполнения установленных работодателем норм труда.

Ранее власти Москвы и Московской области призвали работодателей перевести своих сотрудников на удалённую работу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН оценил состояние рынка офисной недвижимости на фоне ситуации с коронавирусом.

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