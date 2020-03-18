Власти Москвы просят компании перевести часть сотрудников на удалёнку

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённый режим работы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на его личном сайте.
Власти Москвы просят компании перевести часть сотрудников на удалёнку
  • © alvarez
  • Gettyimages.ru

Как указал Собянин, были закрыты многие театры, музеи, секции и кружки, отменены или перенесены крупные спортивные соревнования, а десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на удалённую работу.

«Обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома», — сказал он.

Он подчеркнул, что это особенно касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу.

«Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — отметил мэр.

Как заявил Собянин, было бы неплохо «на этой стадии добиться перехода на «удаленку» 15-30% офисных работников».

Ранее RT опубликовал результаты исследования, которые показали, что в России 42% работодателей готовы полностью перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу, если COVID-19 начнёт угрожать их бизнесу.

При этом ещё 28% опрошенных заявили о готовности перевести до 50% сотрудников на удалённую работу. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить