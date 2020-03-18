Власти Москвы просят компании перевести часть сотрудников на удалёнку

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённый режим работы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее заявление опубликовано на его личном сайте.

Как указал Собянин, были закрыты многие театры, музеи, секции и кружки, отменены или перенесены крупные спортивные соревнования, а десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на удалённую работу.

«Обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома», — сказал он.

Он подчеркнул, что это особенно касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу.

«Тем самым вы внесете огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией», — отметил мэр.

Как заявил Собянин, было бы неплохо «на этой стадии добиться перехода на «удаленку» 15-30% офисных работников».

Ранее RT опубликовал результаты исследования, которые показали, что в России 42% работодателей готовы полностью перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу, если COVID-19 начнёт угрожать их бизнесу.

При этом ещё 28% опрошенных заявили о готовности перевести до 50% сотрудников на удалённую работу.