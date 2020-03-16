В России 42% компаний готовы пойти на удалённую работу из-за COVID-19
Ещё 28% опрошенных заявили о готовности перевести до 50% сотрудников на удалённую работу, 10% готовы перевести треть штата, и 20% работодателей не готовы совсем переходить на дистанционную работу.
В исследовании также отмечается, что 65% компаний рассматривают дистанционную работу как вариант функционирования бизнеса во время распространения коронавируса.
Также отмечается, что 61% компаний не планируют изменять свой бизнес из-за распространения коронавируса, а 87% компаний не готовы приостанавливать работу, если COVID-19 продолжит распространяться.
«51% респондентов считают, что распространение коронавируса скажется на экономических показателях их бизнеса», — говорится в исследовании.
Исследование проводилось в марте 2020 года среди представителей почти 1000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
Ранее аналитики назвали основные преимущества организации работы сотрудников в дистанционной форме. Так, главными достоинствами дистанционной работы работодатели считают возможность нанять сотрудника из любой точки мира (43%), а также экономию на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест (35%).